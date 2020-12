Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Werkzeugdiebe in die Flucht geschlagen ++ Seevetal/Maschen - Briefkasten zerstört

Rosengarten/AlvesenRosengarten/Alvesen (ots)

Werkzeugdiebe in die Flucht geschlagen

Am Mittwoch (16.12.2020), gegen 19:20 Uhr, versuchten zwei Männer, Werkzeuge von der Ladefläche eines Kleintransporters, der in der Straße Rüderstieg geparkt war, zu stehlen. Die beiden Unbekannten hatten die Hecktür des Transporters bereits aufgebrochen und waren gerade im Begriff, die Werkzeuge von der Ladefläche zu holen, als der Nutzer des Fahrzeugs hinzukam. Daraufhin flüchteten die beiden Männer mit einem PKW in unbekannte Richtung. Beute machen sie nicht.

Seevetal/Maschen - Briefkasten zerstört

Vor einem Wohnhaus in der Straße im Stuck haben Unbekannte am Mittwochabend (16.12.2020), gegen 19:35 Uhr einen Briefkasten zerstört. Möglicherweise nutzen Sie hierzu verbotene Feuerwerkskörper, deren Sprengkraft deutlich höher als bei zugelassenem Feuerwerk ist. Der Briefkasten wurde vollständig zerlegt.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

