Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Großfeuer zerstört Mehrfamilienhaus

MarxenMarxen (ots)

Großfeuer zerstört Mehrfamilienhaus

Am Dienstag, 15. Dezember 2020, gegen 02:50 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Marxen, An der Bahn, mitgeteilt. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr einen kompletten Dachstuhlbrand fest, der sich dann auf das gesamte Wohnhaus ausbreitete. Insgesamt 111 Feuerwehrkräfte aus den umliegenden Ortschaften konnten das Feuer letztendlich eindämmen. Das Haus ist derzeit unbewohnbar und zum Teil einsturzgefährdet. Da es noch nicht vollständig betreten werden konnte ist die Brandursache auch noch nicht bekannt. 3 Hausbewohner konnten sich unverletzt retten. Der Aufenthaltsort einer 75jährigen Bewohnerin ist derzeit noch nicht geklärt. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen werden im Laufe des Tages fortgeführt. Genaue Angaben zum entstanden Schaden können noch nicht gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg

Henning Flader

Polizeihauptkommissar

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

Fax: 0 41 81 / 285 - 150

E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell