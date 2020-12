POL-WL: Einbrecher kamen durch das Badezimmerfenster ++ Welle - Carport und Pkw gehen in Flammen auf

Polizeiinspektion Harburg

Einbrecher kamen durch das Badezimmerfenster

Eine böse Überraschung erlebte die Eigentümerin eines Mehrfamilienhauses im Birkenhof in Tostedt, als sie am Sonntag, gegen 17:45 Uhr, nach Hause kam. Unbekannte Einbrecher sind nach Aufhebeln des Badezimmerfensters in ihr Haus eingedrungen und haben sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Die Täter haben wohl zuvor an mehreren Fenstern und Türen des Hauses versucht, sich Zutritt zu verschaffen. Die Tat muss sich im Zeitraum von Freitag, 11.12.20, 16 Uhr, bis Sonntag, 13.12.20, 17:45 Uhr, zugetragen haben. Erkenntnisse zum Diebesgut sind noch nicht bekannt. Zeugenhinweise können an das Polizeikommissariat Tostedt (04181/404270) gegeben werden.

Welle - Carport und Pkw gehen in Flammen auf

Feuerwehr und Polizei wurden am Sonntag, 13.12.20, um 23:55 Uhr, in den Lerchenweg nach Welle gerufen. Ein hölzerner Carport sollte dort brennen. Vor Ort stellte sich der Sachverhalt so dar, dass die Bewohnerin eines Hauses kurz vor Mitternacht einen Feuerschein in ihrem Carport festgestellt hat. Bei einer Nachschau stellte sie dann fest, dass Teile des Carports und ihres Pkw in Flammen standen. Die alarmierte Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass der Carport und der Pkw, der zwischenzeitlich durch die Feuerwehr aus dem Carport gezogen wurde, komplett zerstört worden sind. Wie das Feuer entstanden ist konnte noch nicht geklärt werden. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Es entstand ein Schaden von ca. 20.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt.

