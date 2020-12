POL-WL: Radfahrer tot aufgefunden ++ Garlstorf - Mann auf Elektromobil von Pkw erfasst ++ Toppenstedt/Tangendorf - Tageswohnungseinbruch

Polizeiinspektion Harburg

Radfahrer tot aufgefunden

Ein 62-jähriger Radfahrer ist am Donnerstagmittag (10.12.2020) leblos auf der Straße Süldsberg liegend aufgefunden worden. Der Zeuge entdeckte den Mann mitsamt Fahrrad gegen 12:45 Uhr und alarmierte umgehend den Rettungsdienst. Für den 62-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Ob der Radfahrer sich durch einen Sturz mit dem Fahrrad tödliche Verletzungen zugezogen hatte oder infolge eines medizinischen Ereignisses gestürzt und verstorben war, ist noch unklar. Hinweise auf Fremdeinwirkung gibt es derzeit nicht.

Zeugen, denen der Radfahrer in der Zeit zwischen 12.15 und 12.45 Uhr auf der Straße Süldsberg aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04184 889600 bei der Polizei in Hanstedt zu melden.

Garlstorf - Mann auf Elektromobil von Pkw erfasst

Auf der L 216, zwischen Gödenstorf und Garlstorf, kam es am Donnerstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 84-jähriger Mann war gegen 18:20 Uhr auf seinem Elektromobil von Gödenstorf in Richtung Garlstorf unterwegs. Hierzu nutzte der Mann die Fahrbahn der Lüneburger Landstraße. Ein 71-Jähriger, der mit seinem VW Golf in derselben Richtung unterwegs war, übersah nach ersten Erkenntnissen das Elektromobil und fuhr auf den 84-Jährigen auf. Dieser wurde dadurch schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Die Landstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Warum der 84-Jährige nicht den Geh- und Radweg neben der Fahrbahn nutzte, ist noch unklar.

Toppenstedt/Tangendorf - Tageswohnungseinbruch

Am Donnerstag (10.12.2020), in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 17:50 Uhr, sind Diebe in ein Einfamilienhaus an der Toppenstedter Straße eingedrungen. Die Täter hatten ein Fenster aufgehebelt und waren so in die Räumlichkeiten gelangt. Mehrere Räume wurden durchsucht. Ob die Täter dabei auch Beute machten, ist noch unklar.

