POL-WL: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum 11.12.2020, 12:00 Uhr bis 13.12.2020, 12:00 Uhr

Landkreis HarburgLandkreis Harburg (ots)

Buchholz - Diebstahl eines Pkw Ford Edge

Zwischen Samstag, 18:15 Uhr und Sonntag, 03:00 Uhr entwenden unbekannte Täter vom Grundstück des Geschädigten in der Wiesenstraße in 21244 Buchholz einen Pkw Ford Edge in weiß im Wert von ca. 25.000 Euro.

Wulfsen - Tageswohnhauseinbruch

Am Freitag, zwischen 14:30 Uhr und 18:15 Uhr dringen unbekannte Täter durch Aufhebeln des Wohnzimmerfensters in ein Einfamilienhaus im Löschweg in Wulfsen ein. Bei diesem Einbruch erbeuten die Täter Bargeld und Schmuck. Zeugen, denen im vorgenannten Zeitraum in Wulfsen verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnr. 04181-2850 beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz zu melden.

Winsen - Trunkenheitsfahrt

Am Samstagmorgen, gegen 02:40 Uhr, wird ein 24-Jähriger Deutscher in einem Pkw BMW kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,11 Promille. Zudem stellen die Beamten fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wird eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Auch gegen die 29-Jährige Halterin des Pkw, die sich auf dem Beifahrersitz befindet, werden entsprechende Strafverfahren eingeleitet, da sie ihren Garantenpflichten als Halterin nicht nachgekommen ist.

Winsen - Schwerer Verkehrsunfall

Am Samstag, gegen 10:00 Uhr, befährt ein 36-Jähriger Winsener mit seinem Pkw die Osttangente aus Richtung AS Winsen-West kommend in Fahrtrichtung Winsen (Luhe). Aus bisher ungeklärter Ursache kommt er in Höhe der Kreuzung Winsener Ilmer nach rechts von der Fahrbahn ab, schleudert mit seinem Pkw gegen einen dortigen Ampelmast und kommt im Graben, neben der Lärmschutzwand, zum Stehen. Der allein im Pkw befindliche Fahrzeugführer wird eingeklemmt und muss durch die Kräfte der Feuerwehr Winsen (Luhe) mittels Hydraulikschere gerettet werden. Der Fahrzeugführer wird bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Durch den Aufprall auf die LSA, knickt der Mast um und stürzt zu Boden. Dabei touchiert dieser das Dach eines Transporters, der verkehrsbedingt an der Kreuzung wartet. Der Fahrzeugführer des Transporters wird hierbei nicht verletzt.

Tespe - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 07:45 Uhr, führen die Beamten eine Verkehrskontrolle bei einem 67-Jährigen aus Tespe durch, der mit seinem Pkw in der Elbmarsch unterwegs ist. Hierbei stellen sie fest, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wird ihm untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Seevetal - Abbruch einer Weihnachts-Trecker-Parade aufgrund vielfacher Missachtung der Corona Regeln

Am Samstag, ab ca. 16.30 Uhr, sollte eine Trecker Parade mit weihnachtlich geschmückten Fahrzeugen durch mehrere Ortsteile der Gemeinde Seevetal und Stelle fahren. Im Rahmen dieser Parade war geplant, verschiedene Altenheime aufzusuchen und Tannenbäume zu übergeben. Nachdem die Aktion in den örtlichen und sozialen Medien beworben worden war, warteten an der geplanten Route viele Familien auf oder vor ihren Grundstücken auf die Vorbeifahrt der bunt und mühevoll geschmückten Trecker. Bereits kurz nach ihrem Start musste die Parade wieder abgebrochen werden. Im Ortskern von Meckelfeld hatten sich an einer Kreuzung in der Nähe eines Altenheimes ca. 150 bis 200 Personen, augenscheinlich Familien, zusammengefunden, um die Trecker sehen zu können. Viele von diesen Zuschauern hielten keinen Mindestabstand ein und trugen auch keinen Mund-und Nasenschutz. Lautsprecherdurchsagen der Polizei, sich gemäß den Corona Regeln zu verhalten, wurde nur teilweise nachgekommen. Um diesen unhaltbaren Zustand beenden zu können, blieb der Polizei nur der Weg, den Treck sofort aus dem Ortskernbereich herauszuführen. Im Anschluss wurde die Aktion für beendet erklärt und die Teilnehmer der Parade machten sich mit ihren Fahrzeugen auf den Heimweg. Die bereits wartenden Menschen in den nachfolgenden Ortschaften wurden durch die Polizei über den Abbruch der Parade informiert. Die Polizei bedauert, dass viele Familien, die sich entsprechend der Regeln in dieser schwierigen Situation verhalten haben, um einen kleinen Lichtblick gebracht wurden.

Rosengarten-Klecken - Zeugenaufruf nach Verfolgungsfahrt

Am Samstag, gegen 20:40 Uhr, wollten Beamte des PK Seevetal einen VW Passat in Rosengarten, Ortsteil Klecken einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der 42 jährige Fahrzeugführer versuchte vor den Beamten zu flüchten. Dabei fuhr er mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch die Ortschaft und schaltete zeitweise die Beleuchtung seines Fahrzeugs aus. Letztlich konnte das Fahrzeug gestoppt und der Fahrzeugführer kontrolliert werden. Der Fahrzeugführer stand nach bisherigen Kenntnisstand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Weiterhin besteht der Verdacht, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Während der Flucht haben sich unbeteiligte Fußgänger auf der Bahnhofstraße in Klecken befunden. Diese werden gebeten, insbesondere wenn sie durch das Verhalten des geflüchteten Fahrzeugführers gefährdet worden sein sollten, sich bei der Polizei in Seevetal unter 04105/6200 zu melden.

Seevetal-Hittfeld - Kennzeichendiebstahl

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beobachtete ein Zeuge in Seevetal, OT Hittfeld, wie eine männliche Person von einem Pkw das Kennzeichen abbaute. Durch die eingesetzten Beamten konnte in Tatortnähe ein Tatverdächtiger angetroffen werden. Im Rahmen der weiteren Tatortaufnahme wurde festgestellt, dass an insgesamt 15 Pkw im Bereich der Straßen "Mühlenstraße" und "Lindhorster Straße" das jeweils hintere Kennzeichenschild fehlte. Sämtliche Kennzeichen konnten wieder aufgefunden werden. Den geschädigten Fahrzeughaltern wurde eine Nachricht hinterlassen.

