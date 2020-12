Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Ladendiebe wollten Zahnbürstenköpfe stehlen - vorläufige Festnahme ++ Seevetal/Glüsingen - Dieb schlich sich ins Haus ++ Salzhausen - Trunkenheitsfahrt

Seevetal/MeckelfeldSeevetal/Meckelfeld (ots)

Ladendiebe wollten Zahnbürstenköpfe stehlen - vorläufige Festnahme

Zwei 33 Jahre alte Männer sind gestern nach einem versuchten Ladendiebstahl in einem Discounter an der Straße Am Saal vorläufig festgenommen worden. Die beiden georgischen Staatsangehörigen waren dem Personal aufgefallen, als sie sich gegen 13:15 Uhr insgesamt 38 Zahnbürstenköpfe im Wert von rund 350 EUR sowie mehrere Dosen Getränke in ihre Kleidung steckten und an der Kasse lediglich einen Sack Äpfel bezahlen wollten.

Die beiden Männer haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Sie wurden von der Polizei vorläufig festgenommen und werden heute (09.12.2020) einem Haftrichter vorgeführt.

Möglicherweise gibt es noch einen dritten Komplizen, der mit einem Fahrzeug vor dem Markt wartete. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Seevetal unter der Tel.-Nr. 04105 6200 entgegen.

Seevetal/Glüsingen - Dieb schlich sich ins Haus

Am Dienstag (8.12.2020), in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr, kam es in der Straße In den Föhren zu einem Diebstahl aus einem Einfamilienhaus. Der Täter gelangte vermutlich durch eine offene Nebeneingangstür in das Haus und begab sich zielgerichtet ins Schlafzimmer. Dort erbeutete er Schmuck. Der Täter konnte das Haus unbemerkt wieder verlassen. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Salzhausen - Trunkenheitsfahrt

Am Dienstag (8.12.2020), gegen 18:00 Uhr, kontrollierten Beamte einen 44-jährigen Mann, der mit einem Kleintransporter auf der Lüneburger Straße unterwegs war. Bei einem Atemalkoholtest erreichte der Mann einen Wert von rund 2,1 Promille. Außerdem ist er vermutlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Dem 44-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell