Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Sachbeschädigung auf Schulhof - Polizei sucht Zeugen ++ Winsen/Roydorf - Einschleichdieb ging leer aus ++ Seevetal/Meckelfeld - Werkzeuge aus Container gestohlen ++ u.w. M.

Sachbeschädigung auf Schulhof - Polizei sucht Zeugen

Am vergangenen Wochenende, vermutlich am 04. oder 5. Dezember, kam es auf dem Schulhof der Grundschule am Deich (Elbuferstraße) zu mehreren Sachbeschädigungen. Dabei ist eine Aluleiter zerstört worden, mehrere Fallrohre an der Fassade wurden eingetreten, sodass sie zerbrachen. Auf dem gesamten Schulhof wurden Glassplitter und Unrat verteilt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 2.000 Euro.

Die Beamten gehen ersten Hinweisen auf eine Gruppe Jugendlicher nach, suchen aber weitere Zeugen, die möglicherweise Angaben zum Geschehen oder zu Beteiligten machen können. Hinweise bitte an die Telefonnummer lautet 04176 948930.

Winsen/Roydorf - Einschleichdieb ging leer aus

Ein 43-jähriger Mann ist am Mittwoch von Bewohnern ertappt worden, nachdem er sich in ein Wohnhaus geschlichen hatte.

Gegen 12:30 Uhr wurde der Mann von einem Zeugen im Wohnhaus eines landwirtschaftlichen Anwesens an der Straße In'n Dörp bemerkt und bis zum Eintreffen der Polizei dort festgehalten. Der 43-Jährige hatte das Haus offensichtlich durch eine offenstehende Garagentür betreten.

Wie sich herausstellte, war er zuvor bereits auf zwei anderen Gehöften an derselben Straße aufgefallen. Dabei hatte er jeweils durch eine offene Nebeneingangstür das Wohnhaus betreten. Beute macht er offenbar nicht. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Diebstahls in drei Fällen gegen den Mann.

Seevetal/Meckelfeld - Werkzeuge aus Container gestohlen

In der Zeit zwischen Dienstag (8.12.2020), 12:00 Uhr und Mittwoch, 10:30 Uhr haben Unbekannte mehrere an der Straße Schaaracker Weg abgestellte Container aufgebrochen. Daraus entwendeten die Täter diverse Werkzeuge. Wie hoch die Schadenshöhe ist, steht noch nicht fest. Hinweise auf die Täter gibt es derzeit nicht.

Brackel - Tageswohnungseinbruch

Am Mittwoch (9.12.2020), in der Zeit zwischen 14:45 Uhr und 18:45 Uhr, sind Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus an der Straße Auf dem Heinberg eingebrochen. Die Täter hebelten das Küchenfenster einer Wohnung auf und verschafften sich so Zutritt zum Objekt. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten, dabei brachen Sie auch mehrere verschlossene Türen auf. Die Täter erbeuteten Schmuck und Geld. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Tostedt - Mit 2,58 Promille unterwegs

Ein 50-jähriger Mann ist am Mittwoch (9.12.2020) von der Polizei kontrolliert worden, als er gegen 14:10 Uhr mit seinem Kleintransporter auf der Bahnhofstraße unterwegs war. Hierbei stellte sich heraus, dass der 50-jährige unter starkem Alkoholeinfluss stand. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von rund 2,58 Promille. Der Mann wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

