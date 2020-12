Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Kontrollen der Maskenpflicht ++ Buchholz - Ladendiebe mit gefälschten Kennzeichen unterwegs

Landkreis HarburgLandkreis Harburg (ots)

Kontrollen der Maskenpflicht

Im Rahmen des bundesweiten Aktionstages zu Einhaltung der Maskenpflicht haben gestern auch im Landkreis Harburg Schwerpunktkontrollen stattgefunden. Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei waren in der Zeit zwischen 06 und 20 Uhr rund 40 Beamtinnen und Beamte an Bahnhöfen und Bushaltestellen unterwegs, um die Einhaltung der Maskenpflicht zu überprüfen und die Bevölkerung erneut zu sensibilisieren.

Dabei mussten insgesamt 92 Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz geschrieben werden, weil die Betroffenen gegen die geltenden Regeln verstoßen hatten. In rund 370 Fällen blieb es bei mündlichen Verwarnungen, weil Menschen die Masken nicht korrekt angelegt oder zum Essen, Trinken oder Rauchen heruntergezogen hatten.

Buchholz - Ladendiebe mit gefälschten Kennzeichen unterwegs

Am Montag, gegen 16.35 Uhr, wurden der Polizei zwei mutmaßliche Ladendiebe in einem Einzelhandelsgeschäft in der Innenstadt gemeldet. Vor Ort wurde ein 39-jähriger Mann, der dem Ladendetektiv aufgefallen war, kontrolliert. Da bei ihm jedoch kein Diebesgut gefunden wurde, konnte er das Geschäft wieder verlassen.

Minuten später traf sich der Mann mit seinem 36-jährigen Komplizen, der das Geschäft vor Eintreffen der Polizei unbemerkt verlassen hatte, an einem Pkw unweit des Ladens wieder. Nun wurde auch der 36-Jährige überprüft. In dem Pkw fanden die Beamten originalverpackte Konsolenspiele im Wert von rund 1.500 Euro. Angaben zur Herkunft der Spiele machten die Männer nicht. Außerdem waren an dem Pkw gefälschte Kfz-Kennzeichen angebracht.

Die Spiele, sowie die Autokennzeichen und der Zündschlüssel wurden sichergestellt. Gegen die beiden georgischen Staatsangehörigen, die überregional bereits mehrfach wegen verschiedener Eigentumsdelikte in Erscheinung getreten sind, wurden Strafverfahren wegen Diebstahls und Kennzeichenmissbrauch eingeleitet.

