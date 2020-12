Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbrecher auf frischer Tat erwischt

ScharmbeckScharmbeck (ots)

Am Dienstag, 15.12.20, gegen 17:45 Uhr, stellte der Eigentümer eines Einfamilienhauses in Scharmbeck, Höpenweg, fest, dass sich 2 männliche Personen in seinem Haus aufhalten. Er beobachtete, wie die beiden Männer das Haus verließen. Die sofort alarmierte Polizei konnte die beiden Männer kurz darauf in einem Pkw anhalten. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass sich diverses Diebesgut in dem Pkw befand. Die Männer, 24 und 50 Jahre alt, wurden festgenommen. Sie werden heute dem Haftrichter vorgeführt. Bei der Inaugenscheinnahme des Tatortes wurde festgestellt, dass die beiden Männer eine Terrassentür aufgehebelt hatten und so in das Haus gelangt waren.

