Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Autofahrerin bei Auffahrunfall in Willebadessen verletzt

Willebadessen (ots)

Am Montag, 8. März, verletzte sich in Willebadessen bei einem Auffahrunfall eine 83-jährige Fahrerin.

Ein VW Passat und ein VW Polo fuhren gegen 18.30 Uhr auf der Lützer Straße in Willebadessen-Peckelsheim hintereinander Richtung Ostwestfalenstraße/ B 252. In Höhe einer Tankstelle beabsichtigte die 39-jährige Passat-Fahrerin, nach links auf das Tankstellengelände zu fahren. Während sie den Gegenverkehr passieren ließ, fuhr die 83-jährige Polo-Fahrerin auf den Passat auf. Bei dem Unfall verletzt sich die Fahrerin des VW Polo. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung verlassen konnte. An dem VW Passat entstand im Heckbereich und an dem VW Polo im Frontbereich ein Schaden. Die Polizei leitete den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Die Unfallaufnahme endete gegen 19:15 Uhr. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell