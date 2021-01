Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Sprinter und Anhänger bei Mülltonnenbrand beschädigt: Zeugen in Waldau gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Waldau:

In der Nacht zum heutigen Freitag kam es zu einem Mülltonnenbrand in der Straße "Am Stege" in Kassel-Waldau. Durch die Hitzeentwicklung wurden zudem ein Mercedes Sprinter und ein Anhänger, die unmittelbar neben der Tonne am Straßenrand abgestellt waren, beschädigt. Da die Beamten des Polizeireviers Ost davon ausgehen, dass die Mülltonne vorsätzlich in Brand gesetzt wurde, sucht die Polizei nun nach Zeugen, die Hinweise zu der Brandentstehung oder auf den Verursacher geben können.

Der Brand wurde den Beamten des Reviers Ost und der Feuerwehr gegen 3:35 Uhr gemeldet. Bei Eintreffen der hinzugeeilten Einsatzkräfte war die Mülltonne bereits völlig zerstört. Der Gesamtsachschaden an den beiden Fahrzeugen und der Tonne beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Hundert Euro. Die sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich führte nicht zur Festnahme verdächtiger Personen.

Die Kasseler Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Entstehung des Brandes oder den mutmaßlichen Täter geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell