Polizei Paderborn

POL-PB: Folgemeldung: Massenweise Autoscheiben eingeschlagen oder zerkratzt

Paderborn (ots)

(mb) Während die Polizei Strafanzeigen wegen Sachbeschädigungen an Autos aufnahm (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/4835049), stellte sich mittags ein 37-jähriger Mann in der Polizeiwache an der Riemekestraße. Der Paderborner gab an, im Laufe des Morgens zahlreiche Autos mit Bierflaschen beschädigt zu haben. In seiner Vernehmung machte er weitere Angaben zu den Taten. Er habe reichlich Bierflaschen mitgenommen und reihenweise Autoscheiben eingeschlagen oder Kratzer auf die Scheiben aufgebracht. Damit habe er erreichen wollen, einem Richter vorgeführt zu werden. Der Tatverdächtige ist der Polizei kein Unbekannter. Er machte einen verwirrten Eindruck. Der 37-Jährige wurde ärztlich untersucht und wird jetzt in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Etwa 40 Autos sind in dieser Serie beschädigt worden. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden in Höhe von 20 000 Euro aus. In dem Strafverfahren sucht die Polizei weiter nach Zeugen, die den Täter bei Sachbeschädigungen beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251 306-0.

Äußerst eigenartig: Bereits gegen 07.00 Uhr hatte sich ein Mann gestellt, der am frühen Mittwochmorgen in der Wollmarktstraße die Außenspiegel von mehreren Autos abgetreten und einige Müllcontainer beschädigt hatte. Sachschaden rund 3 000 Euro. Der 25-Jährige hatte sich anschließend beim Rettungsdienst gemeldet und nahe der Wache auf die Polizei gewartet. Er gab die Beschädigungen zu. Noch am Vormittag kam der Mann in eine psychiatrische Klinik.

