POL-PB: Massenweise Autoscheiben eingeschlagen oder zerkratzt

Paderborn (ots)

(mb) Am Mittwoch haben unbekannte Täter zahlreiche Autos im Stadtgebiet beschädigt - vermutlich mit Bierflaschen. Morgens ab 07.00 Uhr meldeten Geschädigte und Passanten eingeschlagene oder zerkratzte Autoscheiben. Bis 12.00 Uhr nahm die Polizei rund 40 Anzeigen auf. Weitere Meldungen werden derzeit bearbeitet.

Autos mit eingeschlagenen Autoscheiben standen, soweit bisher bekannt, an der Hermannstraße, am Tegelweg, der Hillebrandstraße, am Greiteler Weg sowie am Querweg, an der Winfriedstraße und der Fürstenbergstraße.

Am Rolandsweg zerkratzen die Täter die Seitenscheiben von mindestens vier Autos. Im Bereich Schleswiger Weg waren rund 20 Autos betroffen.

An mehreren Tatorten fand die Polizei neben den Scherben der Autoscheiben in oder vor den Autos zerbrochene Bierflaschen. Vor einem Wagen lag eine leere Flasche. Es handelte sich um "Krombacher"-Bierflaschen, Radler und Alkoholfrei. Vermutlich wurden alle Sachbeschädigungen mit Bierflaschen oder Bruchstücken davon verursacht.

Am Bischofsteich waren an mehreren Autos Außenspiegel abgebrochenen oder umgeknickt.

Die Polizei hat erste Beweismittel sichergestellt und nimmt aktuell weitere Strafanzeigen wegen Sachbeschädigungen auf.

Am Tegelweg wurde morgens gegen 06.50 Uhr eine stadteinwärts gehende verdächtige Person mit einer "Nettotüte" in der Hand an Fahrzeugen gesehen, die später Beschädigungen aufwiesen. Ob ein Tatzusammenhang besteht ist unklar.

Zeugen, die in der Nacht oder am Mittwochmorgen verdächtige Personen beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Fotocollage: beschädigte Fahrzeuge und ein mutmaßliches Tatwerkzeug

