Polizei Paderborn

POL-PB: Warnung vor dubioser Paket-SMS

Kreis Paderborn (ots)

(mb) "Ihr Paket wurde verschickt. Bitte überprüfen und akzeptieren Sie es." Vor dieser SMS, die derzeit die Runde im gesamten Bundesgebiet macht, wird von der Polizei und anderen Institutionen eindringlich gewarnt. Auch im Kreis Paderborn meldeten sich in den letzten Tagen einige Empfänger/innen der Meldung.

Die betrügerische SMS verbreitet sich im Schneeballsystem. Zu der Nachricht gehört ein Link, der auf "duckdns.org." endet. Eine 35-jährige Paderbornerin klickte auf den Link und öffnete so eine Internetseite. Was dann passierte, konnte sie sich nicht erklären. Ihr Handy machte sich quasi selbständig und verschickte eben diese dubiose Paket-SMS an zig Personen aus ihren gespeicherten Kontakten. Mit dem Anklicken hatte sie offenbar eine Schadsoftware auf ihr Handy geladen, die kostenpflichtige SMS senden kann und Zugriff auf persönliche Daten wie die Kontakte erlangt. Auch eine Fernsteuerung des Smartphones durch die Täter ist so vermutlich möglich. Ob die Schadsoftware weiteren Schaden anrichtet, ist derzeit nicht bekannt. Die Absendernummern sowie der schädliche Link und der SMS-Text ändern sich von Fall zu Fall.

Die Polizei rät:

Gehen Sie kritisch mit Nachrichten unbekannter Herkunft um und löschen sie dubiose Mitteilungen im Zweifelsfall sofort!

Klicken sie auf keinen Fall auf Links, die von einem unbekannten Absender stammen und unerwartet zugestellt werden.

Bestätigen Sie keine Installation von fremden Apps auf Ihrem Smartphone.

Deaktivieren Sie die Option "unbekannte Apps installieren".

Sollten Sie dem Link gefolgt sein, ist das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen die sicherste Methode, um die Schadsoftware vom Gerät zu entfernen.

