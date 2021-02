Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrslage entspannt sich

Kreis Paderborn

(mb) Im Kreis Paderborn blieb die Verkehrslage am Dienstagmorgen trotz teilweise glatter Straße ruhig. Es kam nur zu wenigen Störungen.

Die Polizei musste sieben Verkehrsunfälle aufnehmen. Dabei spielte Straßenglätte nur einmal eine Rolle. Um 08.40 Uhr prallte ein Audi-S6-Fahrer auf der B1 zwischen Paderborn-Wewer und Salzkotten gegen die Leitplanken. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 5 500 Euro.

Gegen 08.30 Uhr fuhr sich ein Lkw-Fahrer auf der Bad Lippspringer Straße bei Paderborn-Benhausen im Graben fest, den er aufgrund der Schneemassen nicht gesehen hatte. Die Bergung des 36-Tonnen-Sattelzugs dauerte gut drei Stunden.

In der Paderborner Südstadt blieben mehrere Autos liegen. Eine junge Autofahrerin, die mit ihren zwei kleinen Kindern unterwegs in einer Schneewehe stecken geblieben war, rief die Polizei. Ein Bezirksbeamter der Paderborner Polizeiwache eilte zur Hilfe und schaufelte das Auto mit weiteren Helfern wieder frei. Gemeinsam gelang es, den Wagen aus dem Schnee zu schieben. An den Steigungen des Liboribergs zur Kasselertor-Brücke kam es im Berufsverkehr zu Behinderungen, weil sich Autos, Lastwagen oder Busse quer stellten. Der Winterdienst sorgte hier für Abhilfe.

Weiterhin gesperrt sind folgende Strecken:

- K26 zwischen Lichtenau - und Willebadessen

- L763 zwischen Lichtenau-Kleinenberg und Willebadessen

- Stöckerbusch bei Büren

- L636 zwischen Bad Wünnenberg-Haaren und Fürstenberg

- L751 zwischen Bad Wünnenberg-Haaren und Böddeken

Foto: Drei Stunden dauerte die Bergung dieses Sattelzugs, der sich bei Paderborn- Benhausen festgefahren hatte.

