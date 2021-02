Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrssicherheitsarbeit: Fine, Fossi und Ferdinand sind auch in der Dunkelheit sichtbar

Kreis Paderborn (ots)

Die Coronapandemie legt weiterhin die Verkehrssicherheitsarbeit der Kreispolizeibehörde Paderborn in den Grundschulen und Kindergärten des Kreises Paderborn lahm. Um den Kindern trotzdem die wichtigsten Themen zum sicheren Verhalten im Straßenverkehr zu vermitteln, haben die Verkehrssicherheitsberater nun ein neues Video online gestellt. Thema ist die Sichtbarkeit bei Dunkelheit.

Neben Polizeioberkommissar Andreas Drost sowie den beiden Polizeihauptkommissarinnen Ingrid Sandbothe und Alexandra Dulisch sind natürlich auch die drei Handpuppen Fine, Fossi und Ferdinand wieder mit dabei. Die drei Handpuppen mussten nicht lange überredet werden, denn sie sind nach den ersten Videos im letzten Coronalockdown 2020 bereits alte Hasen vor der Kamera. Damals stand die Radfahrausbildung im Fokus der Filme, nun wird das sichere Verhalten im Straßenverkehr an sich in das Blickfeld genommen, denn die wichtige Verkehrssicherheitsarbeit an den Grundschulen und Kindergärten ist durch Corona nach wie vor nicht möglich.

"Kinder schätzen viele Situationen im Straßenverkehr noch falsch ein und müssen daher besonders geschützt und unterstützt werden. Wir hoffen, dass die Videos den Kindern, Eltern, Kindergärten und Schulen wenigstens ein bisschen helfen können, sich im Straßenverkehr zurecht zu finden", so Andreas Drost. Der aktuelle Film ist, wie auch schon die vier Vorgänger, auf der Homepage der Polizei Paderborn auf paderborn.polizei.nrw im Bereich Verkehrssicherheitsarbeit zu finden. Weitere Filme zum sicheren Überqueren einer Straße mit und ohne Sichthindernis sind bereits in Planung.

