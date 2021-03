Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Ältere Frau stürzt mit Fahrrad

Zeugen gesucht

Höxter (ots)

Am Montag, 08. März, stürzte in Höxter eine ältere Dame und verletze sich dabei schwer. Nun sucht die Polizei nach einer Frau, die der Gestürzten nach dem Sturz hätte helfen müssen.

Gegen 12:30 Uhr schob eine 79-jährige Dame ihr Fahrrad auf dem Klausfeldweg in Gehrichtung Albaxer Straße. Einige Meter hinter der Einmündung Klausfeldweg / Am Wiehenbrink wurde die Dame von einer unbekannten Frau angesprochen. Als sich die Dame zu der Unbekannten umdrehte, verlor sie das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Die unbekannte Frau entfernte sich unmittelbar, ohne der Gestürzten zur Hilfe zu kommen. Weitere Zeugen sahen die Unbekannte, wie sie die Örtlichkeit verließ. Die Frau mit südländischem Aussehen wird auf 20 bis 25 Jahre geschätzt und soll etwas 175 cm groß sein. Sie hatte ihre dunklen Haare zum Zopf gebunden und war mit einer blauen Jacke und einer blauen Jeans bekleidet. Die gestürzte Dame musste mit schweren Verletzungen von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Frau selbst oder auch Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannte geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden. /ell

