Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Mini Cooper bei Unfalllflucht beschädigt

Recklinghausen (ots)

Auf der Kurze Straße hat es am Oster-Wochenende eine Unfallflucht gegeben. Zwischen Freitagmittag und Montagvormittag wurde ein schwarzer BMW Mini Cooper angefahren und beschädigt. Der Verursacher hat an der vorderen linken Stoßstange sowie der Motorhaube einen Schaden von rund 3.000 Euro hinterlassen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell