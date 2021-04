Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Einbruch in Geschäft - flüchtige Tatverdächtige festgenommen

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Dienstag brachen unbekannte Täter, gegen 3 Uhr, in ein Geschäft auf der Josefstraße ein. Sie schlugen eine Scheibe des Geschäfts mit einem Gullydeckel ein, stiegen in das Objekt und flüchteten, mitsamt der Beute, in einem schwarzen Auto mit Dortmunder Kennzeichen vom Tatort. Dabei wurden sie von der anfahrenden Polizei erkannt und verfolgt. Die Unbekannten flüchteten zunächst in Richtung Kaiserstraße, Fahrtrichtung Recklinghausen. Dort fuhren sie auf die A43 in Richtung Wuppertal auf. An der Anschlusstelle Herne-Eickel fuhren sie ab, flüchteten weiter bis zur Auffahrt Herne-Crange (A42) und setzten ihre Fahrt in Richtung Dortmund fort. Im Autobahnkreuz Castrop-Rauxel Ost fuhren sich die Flüchtigen zunächst auf einem Grünstreifen fest. Beim Versuch die beiden Männer aus dem Fahrzeug zu sprechen, fuhr der unbekannte Autofahrer zielgerichtet auf einen 23-jährigen Polizeibeamten zu. Der Beamte brachte sich mit einem Ausweichmanöver in Sicherheit. Der Autofahrer fuhr sich dabei im weichen Untergrund fest, sodass sie endgültig zum Stillstand kamen. Die zwei Tatverdächtigen aus Essen, der 31-jährige Fahrer und sein 32-jähriger Beifahrer, wurden vorläufig festgenommen. Das Auto und das mutmaßliche Diebesgut aus dem Geschäft wurden sichergestellt. Der 31-jährige Fahrer des Fluchtfahrzeugs stand nach ersten Erkenntnissen unter dem Einfluss von Drogen. Ihm wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen. Gegen den 32-jährigen Essener lag bereits ein Haftbefehl vor. Konkrete Hinweise zur Tatbeute und dem entstandenen Sachschaden liegen noch nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

