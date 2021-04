Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Autofahrer flüchtet nach Auffahrunfall

Recklinghausen (ots)

Auf der Essener Straße/B224 hat es an Ostermontag, gegen 14.15 Uhr, einen Auffahrunfall gegeben. Doch anstatt sich zu kümmern, setzte der Verursacher zurück und flüchtete dann auf die A2 in Richtung Oberhausen. Das Kennzeichen konnte abgelesen werden, die Ermittlungen zum Fahrer dauern noch an. Der Fahrer wurde wie folgt beschrieben: 45 bis 55 Jahre alt, Bart, kurze graue Haare, trug Arbeitskleidung. Bei dem Auffahrunfall wurden der 32-jährige Fahrer aus Marl und seine 31-jährige Beifahrerin aus Bocholt leicht verletzt. Beide konnten nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus verlassen. Bei der Unfallflucht entstand rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

