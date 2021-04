Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Ohne Fahrerlaubnis und unter BTM-Einfluss unterwegs

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag (04.04.) gegen 17.10h wollte eine Streifenwagenbesatzung einen Autofahrer auf der Hegestraße kontrollieren. Als der Fahrer die Anhaltezeichen bemerkte, gab er Gas und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit. In einer Sackgasse verließ er den Wagen und wollte zu Fuß flüchten. Hier konnte er nach kurzer Verfolgung von den Beamten eingeholt und gestellt werden. Bei einer überprüfung stellte sich heraus, dass der Fahrer, ein 32-jähriger Bottroper, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem ergaben sich Hinweise, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Im Fahrzeug fanden die Beamten zudem diverse Metallgegenstände und Btm. Der Pkw, das Btm und das Metall wurden sichergestellt. Nach Anordnung einer Blutprobe und weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige aus dem Gewahrsam entlassen. Inwieweit die Metallgegenstände aus einem Einbruch stammen, wird zurzeit geprüft. Die Ermittlungen dauern an.

