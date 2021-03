Polizei Düren

POL-DN: Alkoholisierter Fahrer verursacht gleich zwei Unfälle

Düren (ots)

Am 07.03.2021 kollidierte ein Pkw-Fahrer zunächst mit einer Ampel, setzte seine Fahrt dann fort und fuhr kurze Zeit später gegen das Tor einer Grundstückseinfahrt. Der alkoholisierte Mann verhielt sich den Beamten gegenüber zudem unkooperativ.

Laut Zeugenaussagen sei der Unfallverursacher am Sonntagnachmittag bereits auf der Autobahn 4 durch seine Fahrweise aufgefallen. Gegen 14:00 Uhr fuhr er dann auf die B56 ab und näherte sich der Kreuzung Schoellerstraße / Eisenbahnstraße, wo er offenbar rechts in die Eisenbahnstraße abbiegen wollte. Dabei kam der Fahrer des Pkw laut Zeugenaussagen plötzlich von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einer Fußgängerampel, wobei er sein vorderes Kennzeichen verlor. Statt anzuhalten setzte der Unfallfahrer, ein 49-Jähriger aus Bad Oeynhausen, zurück und setzte seine Fahrt auf der Eisenbahnstraße fort. Dann bog der Mann rechts in die Schulstraße ein, wo er frontal gegen den Außenpfosten eines Eingangstores fuhr. Ein Zeuge sah noch, wie der Unfallverursacher auf das dortige Grundstück fuhr und seinen stark beschädigten Pkw abstellte. Daraufhin parkte auch er sein Auto und verständigte die Polizei.

Als die Beamten an der zweiten Unfallstelle ankamen, gab sich der 49-Jährige, der zwischenzeitlich sein Fahrzeug verlassen hatte, zunächst nicht als Unfallverursacher zu erkennen und bestritt, das Auto gefahren zu sein. Den Beamten fiel Alkoholgeruch auf. Durch Zeugenaussagen konnte der Bad Oeynhausener im Folgenden jedoch zweifelsfrei als Fahrer identifiziert werden. Vor Ort wurde dann ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,40mg/l ergab und eine Blutprobenentnahme nach sich zog, wozu der Mann zur Wache gebracht werden sollte. Er wehrte sich gegen diese Maßnahme und verhielt sich sowohl körperlich als auch verbal aggressiv. Da er sich auch auf der Wache kaum beruhigte, wurde er in Gewahrsam genommen, bevor gegen 16:00 Uhr die Blutentnahme stattfinden konnte, nach der der Mann schließlich entlassen wurde.

Die Schlüssel seines Pkw wurden sichergestellt und der Führerschein eingezogen. Ihn erwarten zudem Anzeigen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Straßenverkehrsgefährdung infolge von Alkoholgenuss. Die Schäden an seinem Pkw belaufen sich auf etwa 10000 Euro und der Schaden an der Ampel, die durch den Zusammenstoß abknickte, wird auf 3000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell