Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Kiosk in Jülich

Jülich (ots)

In der Großen Rurstraße in Jülich wurde am Freitag, den 05.03.2021, um 03:46 in einen Kiosk eingebrochen. Die Videoüberwachung zeigt zwei männliche Personen.

Am Freitagmorgen mussten die Betreiber des Kiosks in der Großen Rurstraße feststellen, dass offenbar eingebrochen worden war. Die Videoüberwachung bestätigte diesen Verdacht, sodass sie die Polizei verständigten. Um 03:46 Uhr hatten sich laut des Videos zwei männliche Täter Zugang zu dem Kiosk verschafft. Hebelspuren an der Eingangstür wiesen darauf hin, dass sie durch diese in den Verkaufsraum gelangten, wo sie Zigaretten und Bargeld entwendeten.

Die eingesetzten Beamten sicherten Spuren am Tatort und die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

