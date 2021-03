Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Wohnung

Niederzier (ots)

In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses wurde am Wochenende eingebrochen. Der oder die Täter entwendeten Computerzubehör.

Die Tat wurde zwischen Freitagabend, 18:00 Uhr, und Sonntagabend, 20:30 Uhr, verübt. Der oder die Unbekannten gelangten vermutlich ohne Hindernisse durch die Hauseingangstür in das Mehrparteienhaus an der Aachener Straße in Krauthausen. Dann hebelten sie die Tür zu einer Wohnung auf, betraten diese und nahmen Computerzubehör an sich.

Über die Fluchtrichtung der Täter ist ebenso wenig bekannt wie über ihre Identität. Die Polizei hat am Tatort Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehend könnten, werden an den Polizeinotruf 110 erbeten.

