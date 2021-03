Polizei Düren

POL-DN: Schwerer Verkehrsunfall zwischen den Ortslagen Merode und Neu-Pier

Langerwehe (ots)

Am Freitag kam es auf der Kreisstraße 27 zwischen den Ortsteilen Merode und Neu-Pier zur einem schweren Zusammenstoß zwischen drei Fahrzeugen. Gegen 13:30 Uhr befuhr ein 50-jähriger Mann aus Langerwehe die K 27 aus Richtung Neu-Pier kommend in Fahrtrichtung Merode. Als der 50- Jährige nach links auf einen Wirtschaftsweg abbiegen wollte, übersah er den entgegenkommenden Pkw eines 22-jährigen Langerwehers. Trotz eines Ausweichmanövers kollidierte der 22-Jährige mit dem kreuzenden Pkw des 50-Jährigen. Durch den Zusammenprall wurde das Fahrzeug des 22-Jährigen auf die Gegenfahrspur geschleudert und kam dort quer zur Fahrbahn zum Stehen. Eine 42-jährige Pkw-Fahrerin aus Eschweiler, welche gemeinsam mit ihrem 9-jährigen Sohn, zum Unfallzeitpunkt ebenfalls in Richtung Merode unterwegs war, konnte vor dem quer zur Fahrbahn stehenden Pkw nicht mehr anhalten und fuhr frontal in diesen hinein. Alle Fahrzeuginsassen wurden durch den Unfall verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand sehr hoher Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten wurde die Kreisstraße 27 für den Verkehr gesperrt.

