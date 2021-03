Polizei Düren

POL-DN: Hoher Sachschaden nach Unfall durch Sekundenschlaf

Langerwehe (ots)

Am gestrigen Donnerstag verlor ein Mann die Kontrolle über seinen Pkw, weil er am Steuer einschlief. Er fuhr in drei parkende Pkw und wurde leicht verletzt.

Am 04.03.2021 gegen 06:00 Uhr fuhr der 42-jährige Mann aus Langerwehe mit seinem Pkw aus Richtung Wenau kommend auf der Klosterstraße in Hamich. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit einen geparkten Pkw. Dieser wurde auf zwei weitere parkende Fahrzeuge geschoben, wodurch ein hoher Sachschaden von 13800 Euro entstand. Der 42-Jährige gab gegenüber den Beamten an, wahrscheinlich in einen Sekundenschlaf gefallen zu sein. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und suchte selbstständig ein Krankenhaus auf. Sowohl das Auto des Unfallverursachers als auch der direkt getroffene Pkw mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell