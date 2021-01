Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Münzen gestohlen in Bad Nauheim ++ Nummernschild gestohlen in Ranstadt ++

Friedberg (ots)

Pressemeldungen vom 20.01.2021

Münzen gestohlen

Bad Nauheim: In eine Wohnung in der Dieselstraße drangen Diebe am Dienstagnachmittag ein. Zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr betraten sie die Räumlichkeiten in dem Mehrfamilienhaus und entwendeten auf einer Kommode drappierte Gedenkmünzen im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 nimmt Hinweise entgegen.

++

Nummernschild gestohlen

Ranstadt: Das vordere Nummernschild eines schwarzen VW Beetle entwendeten Diebe zwischen Dienstag (19.01.) und Mittwoch (20.01.) in Dauernheim. Das Fahrzeug parkte ab Dienstag gegen 12 Uhr in der Hangstraße. Am Mittwoch gegen 8 Uhr entdeckte man, dass das Kennzeichen FB-RG 2020 nicht mehr an der Fahrzeugfront angebracht war. Hinweise nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

