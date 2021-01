Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Ober-Mörlen: Blitz-Einbruch in Supermarkt

Friedberg (ots)

In der Nacht auf Dienstag sind Unbekannte in einen Supermarkt in der Hasselhecker Straße eingebrochen und haben innerhalb weniger Minuten Tabakwaren sowie Alkoholika in einem noch nicht bekannten Wert gestohlen. Gegen 1.35 Uhr hatten nach bisherigem Ermittlungsstand drei maskierte Einbrecher mit über den Kopf gezogenen Kapuzen eine Fensterscheibe im Eingangsbereich eingeschlagen und waren so in den Verkaufsraum gelangt. Mit ihrer Beute gelang ihnen anschließend die Flucht. Einen Teil des Diebesgutes verloren sie dabei jedoch entlang des angrenzenden Parkplatzes. Von dort dürften sie dann mit einem Fahrzeug davongefahren sein, wie die Ermittler annehmen.

Die Kripo in Friedberg ermittelt nun und bittet um Hinweise. Wem sind in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen? Hat jemand die Tat oder die anschließende Flucht beobachten können? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 06031/6010 zu melden.

