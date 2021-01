Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Bad Nauheim: Handy geraubt - Kripo bittet um Hinweise

Friedberg (ots)

Am Bad Nauheimer Bahnhof ist ein 14-Jähriger am Freitagnachmittag seines Handys beraubt worden. Gegen 15.20 Uhr war der Geschädigte, zunächst in Begleitung zweier Freunde, mit dem Zug aus Butzbach angekommen. In der Unterführung trafen sie auf zwei junge Männer. Einer der beiden forderte die Herausgabe des Handys vom 14-Jährigen. Als der Geschädigte der Aufforderung nicht Folge leistete, versetzte ihm der Unbekannte mehrere Stöße und Schläge, sodass er notgedrungen das Gerät übergab. Zuletzt verlangten die beiden Männer einen dreistelligen Bargeldbetrag, um das Mobiltelefon wieder herauszugeben. Diesen konnte der 14-Jährige jedoch am Ende nicht aufbringen.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise unter 06031/6010. Einer der beiden Täter ist bereits bekannt. Der andere, welcher das Handy an sich genommen hatte, wird wie folgt beschrieben: männlich, schlank, 16 bis 18 Jahre alt, etwa 175 cm groß, trug zur Tatzeit eine dunkelblaue Nike-Jacke und eine ebensolche Stoffmütze. Er sprach deutsch mit leichtem Akzent.

Wem sind die Personen in der Bad Nauheimer Bahnhofsunterführung oder dem direkt neben dem Bahnhof gelegenen Parkplatz aufgefallen? Wer kann Hinweise zur Identität des bislang unbekannten Beschuldigten machen?

