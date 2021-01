Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: A45 bei Wölfersheim: LKW kommt von Fahrbahn ab

ein Leichtverletzter, andauernde Verkehrsbeeinträchtigungen

Friedberg (ots)

+++

Nachdem es in der Nacht zu Dienstag auf der A45 zwischen den Anschlussstellen Wölfersheim und Münzenberg zu einem LKW-Unfall gekommen war, kommt es auch am Morgen zu deutlichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Aufgrund notwendiger Bergungs- und Aufräumarbeiten wurde die Fahrbahn in Richtung Münzenberg gegen 8 Uhr voll gesperrt.

Gegen 3.30 Uhr war ein 41-jähriger Kraftfahrer mit seinem Gespann aus Lastwagen und Anhänger unterwegs in Richtung Norden. In Höhe Münzenberg kam er aus noch ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach eine dortige Schutzplanke und kam schließlich in der angrenzenden Böschung zum Liegen. Der aus dem Landkreis Augsburg stammende Fahrer wurde dabei leicht verletzt; er konnte das Krankenhaus bereits am Morgen wieder verlassen.

Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen zumindest im oberen, fünfstelligen Bereich liegen.

Via Rundfunkwarnmeldung und Twitter informiert die Polizei Mittelhessen über die aktuelle Verkehrssituation sowie Umleitungsempfehlungen.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell