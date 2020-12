Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Chemikalien zum Böllerbau sichergestellt

Zell (Mosel)Zell (Mosel) (ots)

In einem Hunsrückort wurden durch die Polizei Zell am Dienstag Nachmittag mehrere Kilogramm im Internet bestellter Chemikalien sichergestellt, die zur Herstellung von Explosivstoffen geeignet sind. Der verantwortliche 17-jährige Jugendliche hatte vor, mit den Materialien zusammen mit einem Freund selbst "Böller" zu basteln. Dazu habe man im Netz eine einfache Anleitung gefunden. Da die Stoffe, die jetzt als Gefahrgut vernichtet werden, noch nicht vermischt worden sind, gibt es kein Strafverfahren. Trotzdem sind die Hobby-Chemiker eindringlich im Beisein der staunenden Eltern auf die erheblichen Gefahren im Umgang mit den im Schlafzimmer versteckten Laboraten hingewiesen worden. Die aufgefundene Menge hätte nach Einschätzung der eingesetzten Beamten sicher ausgereicht, um das ganze Wohnhaus in die Luft zu sprengen. Jedes Jahr gibt es bundesweit Schwerverletzte durch das amateurhafte Hantieren mit solchen Stoffen.

