Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall auf der L 264 verursachte Verkehrsstörungen

Niederzier (ots)

Am Samstag um 09:30 Uhr befuhr ein 31-jähriger Titzer die Tagebaurandstraße (L 264) aus Jülich kommend in Richtung Merzenich. Ihm entgegen kam ein 18-jähriger Jülicher mit seinem Pkw. Dieser wollte auf Höhe der L 12 nach links in Richtung Niederzier abbiegen. Auf der dortigen Einmündung missachtete er den Vorrang des Pkw-Fahrers aus Titz, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeugführer kamen leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser und konnten nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Während der Unfallaufnahme musste die L 264 für 60 Minuten komplett gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell