Polizei Düren

POL-DN: Wohnungseinbruch - Zeugin beschreibt Verdächtige

Niederzier (ots)

Am Morgen des 04.03.2021 brachen Täter in ein Einfamilienhaus in Hambach ein und entwendeten Schmuck und Bargeld. Eine Zeugin sah zur Tatzeit verdächtige Personen im Umfeld des Hauses.

Zwischen 10:45 Uhr und 11:45 Uhr verschafften sich die Täter vermutlich durch die rückseitig gelegene Terrassentür Zugang zu dem Einfamilienhaus im Selgenbusch. Auf der Suche nach Diebesgut durchsuchten sie die Schränke im Schlafzimmer. Auch im Büro und auf dem Dachboden wurden Schubladen geöffnet und Schränke durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher Schmuck und Bargeld.

Eine Nachbarin hatte beobachtet, dass sich gegen 10:30 Uhr ein Mann der Haustür der Geschädigten näherte und sich dann nach kurzer Zeit wieder entfernte. Dieser Mann sei etwa 185 cm groß und dunkelhaarig gewesen. Er trug eine schwarze Atemschutzmaske und war etwa 25 bis 30 Jahre alt. Etwa eine halbe Stunde später sah die Nachbarin dann drei männliche Personen, die aus Richtung Garten der Geschädigten in Richtung Mühlengraben davongingen. Hierbei soll es sich um drei Männer von etwa 18 Jahren gehandelt haben, die dunkle Kapuzenpullover trugen.

Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell