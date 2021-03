Polizei Düren

POL-DN: Pfanddiebstahl

Linnich (ots)

Mehrere Diebstähle, für die möglicherweise dieselben Täter in Frage kommen: Vom Gelände eines Supermarktes und eines Getränkemarktes wurden Pfandflaschen gestohlen.

Aus einem Container an einem Supermarkt an der Erkelenzer Straße stahl ein Dieb mehrere bereits verwertete Pfandflaschen. Einer Überwachungsanlage zufolge tat er dies in der Nacht von Freitag zu Samstag zwischen 23:45 Uhr und 00:05 Uhr. Bei dem bislang Unbekannten handelte es sich ersten Ermittlungen zufolge um einen Mann von normaler Statur, der mit einem weißen Kapuzenpullover und einer schwarzen Jacke bekleidet war.

An einem Getränkemarkt in unmittelbarer Nähe geschah Ähnliches in derselben Nacht. Der oder die Täter kletterten vermutlich über den hohen Zaun auf das Gelände an der Jülicher Straße und nahm diverses Leergut an sich. Die Tat wurde am Samstagmorgen entdeckt, jedoch liegen Hinweise darauf vor, dass die Unbekannten zwischen 02:45 Uhr und 04:30 Uhr zugeschlagen hatten. Einer Zeugin waren zwei Männer mit Fahrrädern aufgefallen, die einen großen Sack transportierten, in dem sich möglicherweise Pfandflaschen befanden, später kletterte ein Mann über den Zaun am Getränkemarkt. Direkte Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Ergreifen der Verdächtigen.

Konkrete Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor, die Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise zu den Taten werden an die Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 erbeten.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell