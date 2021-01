Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Schneefall sorgt für viel Arbeit bei der Feuerwehr Bergisch Gladbach

Bild-Infos

Download

Bergisch Gladbach (ots)

Der Schneefall in der zweiten Nachthälfte zu Sonntag hat auch das Stadtgebiet von Bergisch Gladbach in eine malerische Winterlandschaft verwandelt. Es wurden in kurzer Zeit Schneehöhen von bis zu 25 cm gemessen.

Leider konnten einige Bäume der Schneelast nicht standhalten und stürzten auf Fahrbahnen und Gehwege. Dabei wurden zum Teil auch geparkte Fahrzeuge und Stromleitungen beschädigt. In den Morgenstunden mussten einige Straßen gesperrt werden. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr setzte größtenteils Kettensägen ein, um die Gefahrenstellen zu beseitigen. Aktuell sind alle Straßen wieder passierbar.

In der Zeit von 7:30 Uhr bis 13:00 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bergisch Gladbach zu 18 Einsatzstellen gerufen. Im Einsatz waren die beiden hauptamtlich besetzten Feuerwachen 1 und 2 sowie die ehrenamtlichen Einheiten Bensberg, Refrath und Schildgen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bergisch Gladbach

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



BOI Elmar Schneiders

Pressesprecher



Telefon: 02202 / 238 - 538

E-Mail: presse-feuerwehr@stadt-gl.de

Presseportal: www.presseportal.de/blaulicht/nr/116240/

www.feuerwehr-gl.de

Twitter: www.twitter.com/feuerwehrgl

Facebook: www.facebook.com/feuerwehrgl

Original-Content von: Feuerwehr Bergisch Gladbach, übermittelt durch news aktuell