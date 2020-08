Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Plakate beschädigt und Polizisten beleidigt

Bocholt (ots)

Erst machten sich zwei Männer gewaltsam an Wahlplakaten zu schaffen, dann leistete einer der beiden Tatverdächtigen Widerstand gegen die Polizei: Abgespielt hat sich dieses Geschehen am Mittwoch in Bocholt. Ein Zeuge hatte gegen 19.45 Uhr beobachtet, wie zwei zunächst Unbekannte an der Viktoriastraße zwei Wahlplakate mutwillig beschädigt hatten. Bei ihrer Anfahrt trafen die eingesetzten Polizeibeamten auf die beiden Tatverdächtigen. Als sie die Personalien feststellen wollten, leistete einer der beiden - ein 23 Jahre alter und in Bocholt wohnhafter Mann - erheblichen Widerstand. Die Beamten brachten den Beschuldigten zur Polizeiwache. Dort sperrte er sich weiter gegen die polizeilichen Maßnahmen und beleidigte einen der Beamten. Ein Arzt entnahm dem 23-Jährigen zwei Blutproben, um abzuklären, ob er Alkohol oder Drogen konsumiert hatte. Er kam ins Polizeigewahrsam. Bei seinem Begleiter, einem 21-jährigen Bocholter, fanden die Beamten Zubehör für den Konsum von Drogen. Die Beamten stellten es sicher. Gegen beide Männer ergingen Strafanzeigen.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell