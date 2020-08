Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Schlachtabfälle abgelegt

Legden (ots)

Mehrere Säcke mit Schlachtabfällen haben Unbekannte in Legden illegal "entsorgt". Mitarbeiter der Straßenmeisterei entdeckten Anfang August die fünf Kunststoffsäcke, als sie einen Pendlerparkplatz an der L 575 nahe der Autobahnauffahrt zur A31 kontrolliert. Die Polizei erhielt jetzt Kenntnis von dem Vorfall und bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Dieser Meldung ist ein Foto von der Fundstelle beigefügt.

