Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrerin leicht verletzt

Bocholt (ots)

Eine Radfahrerin hat am Mittwoch bei einem Unfall in Bocholt leichte Verletzungen erlitten. Die 14-Jährige war gegen 20.35 Uhr mit ihrem Rad auf der Moltkestraße in Richtung Münsterstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Reygersstraße und der Borkener Straße stieß die Bocholterin mit dem Auto eines von rechts kommenden 21-Jährigen zusammen - der Bocholter hatte die Reygersstraße in Richtung Borkener Straße befahren. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Jugendliche zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 500 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell