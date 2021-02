Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb auf frischer Tat ertappt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Ubbedissen - Eine Bielefelderin erwischte einen Dieb, der in der Nacht auf Sonntag, 31.01.2021, Bargeld aus ihrem Auto am Holzmindener Weg stahl.

Der Täter machte sich gegen 00:50 Uhr an dem Fahrzeug zu schaffen und merkte nicht, dass er beobachtet wurde. Er gelangte in das Innere des Wagens und nahm Bargeld an sich.

Die Besitzerin des Fahrzeugs erkannte den 21-jährigen Bielefelder wieder, da er in dieser Gegend schon des Öfteren auf Beutezug gegangen war. Sie verständigte die Polizei und lieferte den Beamten eine detaillierte Beschreibung des Mannes. Diese suchten den polizeibekannten Bielefelder an seiner Wohnanschrift auf. Dort zeigte sich der 21-Jährige geständig und händigte den Beamten das Geld aus.

Die Polizisten erstatten Anzeige gegen den Bielefelder wegen Diebstahls.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell