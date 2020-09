Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Lkw rollt in Schutzblanke

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kirchheim - Am Montagabend, gegen 21:40 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Mann aus Polen mit seinem Lkw die Motelstraße. Kurz nach der Einfahrt bemerkte der Mann, dass die Zufahrt für Lkw`s verboten war. Daraufhin hielt der Fahrer an, stieg aus und schaute, wie er am besten wieder aus der Straße herausfahren könne. Hierbei vergaß der Mann seinen Lkw ausreichend zu sichern und das Fahrzeug setzte sich rückwärts bergab in Bewegung. Dabei rollte der Lkw in die Schutzblanke links neben der Fahrbahn. Die Schutzblanke wurde durch den Unfall auf einer Länge von circa 100 Metern so verformt, dass diese zwei dort geparkte Pkw´s stark beschädigte. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 18.500 Euro.

