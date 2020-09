Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mülltonnen in Brand gesetzt

Flieden (ots)

Am Montagmorgen, gegen 06:50 Uhr, steckten bisher unbekannte Täter drei Mülltonnen in der Schwester-Elmara-Weg in Flieden in brand. Durch Anwohner wurde das Feuer frühzeitig bemerkt, so dass ein größerer Schaden verhindert und das Feuer gelöscht werden konnte. Der entstandene Sachschaden wird auf 300EUR geschätzt. Hinweise zu den Tätern erbittet sich die Fuldaer Polizei unter der Telefonnummer 0661 / 1052300, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der hessischen Polizei (www.polizei.hessen.de).

Willems, KHK

