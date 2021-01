Polizei Bielefeld

POL-BI: Handelt es sich um einen gestohlenen Roller?

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Sieker - Bei einer Verkehrskontrolle geriet ein junger Mann am Donnerstag, 28.01.2021, in den Verdacht, mit einem gestohlenen Motorroller unterwegs zu sein.

Streifenbeamten kontrollierten gegen 13:40 Uhr einen 25-jährigen Rollerfahrer am Wegskamp. Einen Führerschein und eine Versicherungsbescheinigung konnte der Bielefelder nicht vorweisen. Er war mit einem Kleinkraftrad der Marke Piaggio C 25 unterwegs und räumte ein, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem gestand er, ein altes Versicherungskennzeichen an dem Roller montiert zu haben.

Nach Angaben des 25-Jährigen habe er den Roller gerade erst auf einem Supermarktparkplatz von einen unbekannten Mann für 80 Euro gekauft. Weil die Beamten zudem keine Fahrzeugidentifizierungsnummer an dem Kleinkraftrad entdecken konnten, stellten sie den Roller sicher.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

