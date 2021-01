Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebe öffnen Baustellen-Stromkasten

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - In der Nacht zu Donnerstag, 28.01.2021, haben Diebe in einem Neubaugebiet an der Jöllheide Kupferkabel gestohlen.

Der oder die Täter erschienen zwischen Mittwoch, gegen 17:00 Uhr, und Donnerstag, 08:00 Uhr, an einer Baustelle an der Jöllheide, deren Straße noch keinen Namen trägt. An einem Schaltschrank demontierten sie Starkstromkabelanschlüsse in einer Gesamtlänge von etwa 6 Metern. Sie entkamen unerkannt von der Baustelle. Ein Mitarbeiter einer Lübbecker Elektrofirma zeigte den Diebstahl am Donnerstagmorgen bei der Polizei an.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell