POL-BI: Lkw verliert Container

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Altenhagen - Ein ungewöhnlicher Unfall ereignete sich am Dienstag, 26.01.2021, an einem Einmündungsbereich in Altenhagen, als sich eine sogenannte Wechselbrücke eines Lkw selbständig machte und auf dem Gehweg landete. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt und es entstand erheblicher Sachschaden an einer Litfaßsäule.

Ein 54-jähriger Bielefelder Lkw-Fahrer bog gegen 14:30 Uhr vom Kusenweg nach links in die Brönninghauser Straße ab. Während des Abbiegevorgangs löste sich der Wechselcontainer vom Lkw-Chassi, kippte zur rechten Seite und verschob eine Litfaßsäule. Glücklicherweise befanden sich an der Unfallstelle keine Passanten auf dem Gehweg oder dem angrenzenden Spielplatz.

Bei der Unfallaufnahme erkannten Beamte des Verkehrsdiensts, dass die Verbindungselemente zwischen Lkw und Wechselbrücke nicht verriegelt waren. Der 54-Jährige hatte seine Pflichten als Lkw-Fahrer verletzt und erhielt eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige.

Ein Autokran war nötig, um den augenscheinlich unbeschädigten und leeren Container auf den Lkw zu heben. Die Litfaßsäule könnte irreparabel beschädigt worden sein. Der Nahbereich wurde im Anschluss abgesperrt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell