POL-BI: Jugendliche flüchten vor Streifenwagen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Baumheide - Während einer Fahndung nach einem Aufbruch eines Fahrkartenautomaten stießen Polizeibeamte bereits am Freitag, 22.01.2021, in Baumheide auf zwei junge Tatverdächtige.

Gegen 20:10 Uhr ging ein Hinweis bei der Polizei zu einer Sachbeschädigung an der Stadtbahnhaltestelle Seidenstickerstraße ein. Vor Ort sahen Streifenbeamte einige Jugendliche, die sich laufend von der Haltestelle entfernten. An einem Ticketautomaten fanden sie Aufbruchspuren.

Weitere Beamte entdeckten zwei Tatverdächtige, die sich auf einem nahegelegenen Schulgelände aufhielten. Bei ihnen handelt es sich um einen 18- und einen 19-jährigen Bielefelder. Der ältere gab an sich an der Haltestelle aufgehalten - aber nichts mit dem Automatenaufbruch zu tun zu haben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern zu dem Fall an.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

