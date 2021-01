Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Mitte-

In dem Kreisverkehr an der Schloßhofstraße/ Drögestraße ereignete sich am Mittwoch, 27.01.2021, ein Verkehrsunfall mit einem PKW und einer Radfahrerin.

Eine 19-Jährige aus Bielefeld fuhr gegen 12:50 Uhr mit ihrem Fahrrad von dem Wickenkamp kommend auf die Schloßhofstraße und in den Kreisverkehr, um weiter in die Drögestraße zu fahren. Eine 67-jährige Bielefelderin befuhr zur gleichen Zeit mit ihrem Hyundai die Schloßhofstraße von der Innenstadt kommend in Richtung Drögestraße. Als sie in den Kreisverkehr einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin, die bereits den Kreisverkehr befuhr. Die 19-Jährige stürzte und verletzte sich leicht.

Ein Rettungswagen brachte die 19-Jährige in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt circa 350 Euro.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell