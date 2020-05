Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Baumarkt in Delmenhorst +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach am Dienstag, den 19. Mai 2020, gegen 00:50 Uhr in einen Baumarkt in der Annenheider Straße Höhe Wissmannstraße ein.

Als er die Schiebetür des Haupteinganges mit seinem Körpergewicht aufdrückte, wurde der Einbruchsalarm des Geschäftes ausgelöst. Der unbekannte Täter flüchtet anschließend mit seinem Fahrrad in Richtung Hasporter Damm. Es wurde kein Diebesgut erlangt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-115 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen (553194).

