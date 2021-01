Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendetektiv weicht Fluchtwagen aus

Bielefeld

FR / Bielefeld / Sennestadt - Am Montagabend, 25.01.2021, ereignete sich ein Diebstahl in einem Einkaufscenter in der Senefelderstraße. Beim Versuch die PKW-Flucht von möglichen Komplizinnen zu unterbinden, musste der Ladendetektiv dem Fluchtauto ausweichen.

Gegen 19:10 Uhr wurde die Polizei zu einem Ladendiebstahl mit einem flüchtigen Fahrzeug gerufen. Am Einsatzort trafen die Beamten auf einen Ladendetektiv, der kurz zuvor eine 20-jährige Ladendiebin aus Enger im Kassenbereich gefasst hatte. Zwei weitere Personen, mit denen die Diebin unterwegs gewesen war, waren bereits mit einem PKW geflüchtet.

Der Detektiv teilte den Polizisten mit, dass er die zwei Komplizinnen auf den Parkplatz verfolgt hatte. Die Frauen stiegen in einen geparkten PKW, einen Chevrolet Matiz, und fuhren los.

Da die Fahrerin den Fluchtwagen nicht abbremste, gab der Ladendetektiv den Weg zuletzt frei, den er ihnen versperrt hatte und blieb unverletzt. Die Ermittlungen zu den Mittäterinnen dauern noch an.

Die im Kassenbereich gestellte Frau muss sich wegen Ladendiebstahls verantworten. Die Fahrerin des Chevrolets erhält eine Strafanzeige wegen einer versuchten gefährlichen Körperverletzung.

