Polizei Presse A 49: Weiterbau der A49 - Hinweis für Medienvertreter

Giessen (ots)

Weiterbau der A49 - Hinweis für Medienvertreter Eine Anlaufstelle für Medienvertreter ist in der Zeit von 08:30 Uhr bis 09:00 Uhr an der Absperrung der Landstraße 3290 aus Richtung Niederklein kommend nach Stadtallendorf eingerichtet (gleiche Örtlichkeit wie am gestrigen Tag). Dort befinden sich die mobilen Pressebetreuer der Polizei und nehmen die Medienvertreter in Empfang. Medienvertreter werden dringend darauf hingewiesen, sich nicht in Gefahr zu bringen und den Sicherheitsbereich der Fällarbeiten nicht zu betreten.

Informationen zum Polizeieinsatz werden Ihnen auch auf Twitter unter Polizei_MH zur Verfügung gestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2058

Fax: 0611-327663040



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

