Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Dreiste Ladendiebin

KoblenzKoblenz (ots)

Am Samstag dem 12.12.2002 gegen 13.50 Uhr versuchte eine 61jährige Frau in einem großen Koblenzer Lebensmittelgeschäft zunächst, mit einem prall gefüllten Einkaufswagen das Geschäft durch einen Eingang im Bereich der Information zu verlassen. Im Einkaufswagen hatte sie unbezahlte Ware im Wert von 283 Euro. Nachdem Sie vom Ladendetektiv auf ihr Verhalten angesprochen wurde, begab sich die Frau zunächst in den Ladenbereich zurück. Von dort aus startete sie sodann einen neuen Versuch und wollte das Geschäft durch den Eingang des angrenzenden Getränkemarktes verlassen. Hier wurde sie erneut vom Ladendetektiv gestoppt, der die Polizei verständigte, um die Personalien der Frau für die Anzeigenerstattung festzustellen.

